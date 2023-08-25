Психолог рассказала, как начать новый учебный год эффективно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для того, чтобы эффективно начать новый учебный год, необходимо настроить режим сна, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Начинать это делать стоит как минимум за неделю до старта учебы.

— За неделю до начала учебного года важно переходить на правильный режим сна и бодрствования: пораньше ложиться, пораньше вставать для того, чтобы легче было перестроить свой режим дня и максимально плодотворно подойти к учебному процессу. Еще это поможет быть продуктивным, иметь хорошее настроение, чтобы у ребенка была легкость перед началом учебной деятельности, — сказала психолог.

Также Наталья Наумова рекомендовала напомнить ребенку о положительных моментах, связанных у него со школой. Это поможет школьнику настроиться на предстоящий учебный год. Этому же поспособствует покупка канцелярии и одежды к школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber