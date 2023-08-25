В Новосибирске проспект Дзержинского отремонтируют за 77 миллионов рублей

В Новосибирске ведется ремонт проспекта Дзержинского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 18 августа начался ремонт проспекта Дзержинского. Деньги на его реконструкцию поручил выделить губернатор региона Андрей Травников.

- Стоимость комплексного ремонта участка составила 77,1 млн рублей. Областная субсидия полностью обеспечит финансирование работ на объекте, - сообщили в правительстве.

До конца сентября дорожники обновят асфальтобетонное покрытие, заменят бортовые камни, отремонтируют тротуарные дорожки, парковку и обустроят газон.

На сегодняшний день обработано фрезой дорожное покрытие, демонтированы старый бортовой камень и покрытие тротуаров.

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