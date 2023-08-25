В Новосибирске около заправки перевернулась на крышу иномарка

В Калининском районе Новосибирске перевернулась иномарка. Фото: Кадр из видео/Людмила Ожанская

В Калининском районе Новосибирске перевернулась иномарка. ДТП случилось вечером в пятницу, 25 августа.

— Перевернулась машина около заправки на улице Тюленина, 2а. Похоже, там было столкновение какое-то. Были ли пострадавшие — не знаю, но на месте работала скорая помощь, — сообщила КП-Новосибирск очевидец Людмила Ожанская.

В городской Госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали.

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