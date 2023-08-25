Гроза в Новосибирске 25 августа 2023 началась ближе к вечеру. Фото: Кадр из видео/читатели КП-Новосибирск

Гроза в Новосибирске 25 августа 2023 началась ближе к вечеру. Сначала небо затянуло тучами, потом подул сильный ветер, в небе сверкнула молния и загремел гром.

— У нас на улице Есенина за окном как будто бы было видно вспышку, потом свет погас, через минуту снова загорелся, но мигал. Мы всю электронику поотключали из розеток, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Потом пошёл сильный ливень. От ветра деревья гнулись очень сильно и провода тряслись.

Сильный дождь идёт также в центре города. Многие дороги традиционно превратились в «ручьи». Ценник на такси взлетел в два раза.

Синоптики, в свою очередь, обещают такую погоду новосибирцам и на предстоящие выходные. Несмотря на температуру воздуха в +21… +26 градусов, ожидается пасмурная погода, ветер, местами дожди и грозы.

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