В Новосибирске в «Березовой роще» к середине осени высадят 131 дерево.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Новосибирске в парке «Березовая роща» к середине осени высадят еще 131 дерево. Озеленительные работы проводят там с 17 августа.
- 17 августа в парке высадили 30 пурпурных берез - они отличаются нетипичным цветом листвы и эффектно смотрятся в одиночных посадках и в составе сложных композиций, - сообщили в мэрии.
Такие березы появились в новосибирском парке впервые. С них озеленители начали коллекционировать необычные виды семейства «березовых».
Уже на следующей неделе в парке приступят к высадке еще одного вида - бородавчатых берез. Первая партия деревьев с ярко-зелеными листьями на длинных черешках уже прибыла в город.
Очередная поставка деревьев запланирована на сентябрь.
Озеленение «Березовой рощи» закончат в октябре.
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