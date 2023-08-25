Полицейские проверили 30 таксистов-мигрантов в новосибирском аэропорту Толмачево

Транспортные полицейские проверили территорию у Толмачево. Фото: УТ МВД России по СФО

Транспортная полиция провела рейды в новосибирском аэропорту Толмачево. Они проверили 30 граждан-мигрантов, которые работали в такси.

— Среди таксистов сотрудники полиции выявили двух уроженцев Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство. Они работали без соответствующего патента, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

За незаконную трудовую деятельность мигрантов оштрафовали на две тысячи рублей. Одного из них также привлекли к ответственности за то, что он жил в России без прописки. Сейчас решается вопрос о запрете для него въезда на территорию России.

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