В Новосибирске суд вынес приговор участнице экстремистской секты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд рассмотрел дело 50-летней жительницы Новосибирска Татьяны Олейник. Женщина сдавала свою квартиру адептам организации «Заречная, Новосибирск»* — местной ячейки секты «Свидетели Иеговы»*.

Сама Олейник также входила в эту секту. Её «гости» проводили богослужения, которые по видео транслировались и в другие регионы России.

Женщину признали виновной за участие в деятельности экстремистской организации. Ей назначили 4 лет условно с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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