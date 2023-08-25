В Новосибирске заасфальтировали площадку возле парка «Каменка»

Большую площадку уже покрыли асфальтом. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Новосибирске на улице Адриена Лежена продолжается строительство первого в России заливного ландшафтного парка «Каменка». Около детской площадки возле гаражей заасфальтировали парковку.

Проект будущей зеленой зоны у реки разработали в 2021 году. Согласно нему, весной зеленые площадки будет затоплять, поэтому дорожки для ходьбы разместят на приподнятых мостках. Там, где тропы располагаются высоко над землёй, им сделают ограждения, чтобы защитить посетителей парка от падения. Также в парке будут тихая зона отдыха с навесами для пикника, беседки для отдыха у реки и площадки с настольными играми.

Строительство парка началось в апреле 2022 года и планируется завершиться в октябре 2023.

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