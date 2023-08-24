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НовостиПроисшествия24 августа 2023 17:49

В Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в бетонные блоки во время сильного ливня

Новосибирец на иномарке врезался в бетонные блоки во время сильного ливня
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске водитель врезался в бетонные блоки из-за ливня Источник фото: скриншот видео

В Новосибирске водитель врезался в бетонные блоки из-за ливня Источник фото: скриншот видео

В Новосибирске вечером 24 августа водитель Toyota Fielder врезался в бетонные блоки. Ограждение мужчина не разглядел из-за сильного ливня, который обрушился на город.

По информации Telegram-канала «ACT-54 Black», инцидент случился на перекрестке возле микрорайона Горского.

На видео видно, как после столкновения водитель несколько секунд не выходит из машины. А после того как все же решается выйти, с ужасом понимает всю ситуацию. Он буквально хватается за голову, а затем судорожно начинает набирать кому-то в телефоне.

Напомним, 25 августа в Новосибирской области ожидаются сильные дожди и ветер до 22 метров в секунду. Спасатели призывают горожан быть осторожными.

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