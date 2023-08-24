В Новосибирске клен упал на припаркованную во дворе дома машину. Источник фото: Telegram-канал «ACT-54 Black»

В Новосибирске ветка клена упала на припаркованную во дворе дома машину Nissan X-Trail. О происшествии новосибирцы рассказали 24 августа в Telegram-канале «ACT-54 Black».

Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко. В происшествии пострадала крыша автомобиля. К счастью, в момент падения дерева рядом не оказалось людей.

В посте отмечается, что местные жители неоднократно просили собственника участка спилить аварийные деревья. Однако он до сих пор не принял никаких мер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber