В Новосибирске девушка пришла на пляж с обезьянкой и стала звездой соцсетей

В Новосибирске девушка пришла на пляж с обезьянкой. Источник фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
В Новосибирске 24 августа на пляж около Бугринского моста отдыхающая привела с собой обезьянку на поводке. Фото и видео необычного домашнего животного жители поделились в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
На видео видно, что пока хозяйка принимает водные процедуры, мартышка терпеливо ждет ее на берегу. Но времени примат не теряет: сосредоточенно перебирает что-то в лапках и ест.
Изумленные новосибирцы также успели сделать несколько фото мартышки поближе. На них можно лучше рассмотреть животное. Задумчивая рыжая обезьянка на них продолжает следить за тем, что и кто ее окружают.
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