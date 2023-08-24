В Новосибирске девушка пришла на пляж с обезьянкой и стала звездой соцсетей

В Новосибирске девушка пришла на пляж с обезьянкой. Источник фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске 24 августа на пляж около Бугринского моста отдыхающая привела с собой обезьянку на поводке. Фото и видео необычного домашнего животного жители поделились в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На видео видно, что пока хозяйка принимает водные процедуры, мартышка терпеливо ждет ее на берегу. Но времени примат не теряет: сосредоточенно перебирает что-то в лапках и ест.

Изумленные новосибирцы также успели сделать несколько фото мартышки поближе. На них можно лучше рассмотреть животное. Задумчивая рыжая обезьянка на них продолжает следить за тем, что и кто ее окружают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber