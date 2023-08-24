В Новосибирске у кинотеатра «Победа» собрались десятки сотрудников МЧС. Источник фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске 24 августа у кинотеатра «Победа» собрались десятки сотрудников МЧС. Как выяснилось для них прошло специальное мероприятие ко Дню флага.

- Сегодня в рамках празднования Дня российского флага сотрудники чрезвычайного ведомства были приглашены на встречу с сенатором Александром Карелиным, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС региона.

Во время встречи Александр Карелин наградил сотрудников МЧС, занимающихся патриотической и спортивной подготовкой молодежи.

Завершили встречу просмотром фильма «За палыча».

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