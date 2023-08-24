Новосибирский СУНЦ НГУ вошел в топ-10 лучших школ России

Всего в топ-300 лучших школ попали шесть школ из Новосибирска. Фото: Мария АНАНОВА

Новосибирский специализированный учебно-научный центр НГУ занял пятое место из 300 в рейтинге школ по числу выпускников, поступивших в лучшие российские вузы. Он также занял восьмое место из 200 среди лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2023 году. Информация об этом появилась на сайте агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

— Доля поступивших на бюджет выпускников СУНЦ НГУ в 2021–2022 году составила 63,4%, а доля олимпиадников, поступивших без вступительных испытаний, — 25,2%. Чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы, — сообщают аналитики.

В список лучших школ по конкурентоспособности также вошли новосибирские лицей № 130 им. Академика М.А. Лаврентьева, гимназии № 1 и № 3. А в престижные вузы поступает больше всего выпускников из шести школ Новосибирска: помимо вышеназванных, это инженерный лицей НГТУ и гимназия № 6 «Горностай».

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