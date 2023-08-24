В Новосибирске спасатели помогли девушке, которую укусила пчела в губу на пляже.
Фото: Иван Макеев
С жительницей Новосибирска, отдыхавшей на пляже в Советском районе города, произошла неприятность. Ее в губу укусила пчела. 20-летней сибирячке понадобилась помощь спасателей.
– Специалисты оказали помощь девушке 2003 года рождения. Ей сняли отек, появившийся на месте укуса, – уточнили в службе спасения МАСС.
От помощи медиков девушка отказалась. Спасатели дали ей рекомендации.
Известно, что при укусе пчелы возможно аллергическая реакция. Поэтому важно следить за своим состоянием и вовремя избавиться от жала.
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