В Новосибирске спасатели помогли девушке, которую укусила пчела в губу на пляже. Фото: Иван Макеев

С жительницей Новосибирска, отдыхавшей на пляже в Советском районе города, произошла неприятность. Ее в губу укусила пчела. 20-летней сибирячке понадобилась помощь спасателей.

– Специалисты оказали помощь девушке 2003 года рождения. Ей сняли отек, появившийся на месте укуса, – уточнили в службе спасения МАСС.

От помощи медиков девушка отказалась. Спасатели дали ей рекомендации.

Известно, что при укусе пчелы возможно аллергическая реакция. Поэтому важно следить за своим состоянием и вовремя избавиться от жала.

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