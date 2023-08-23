Огромная, как крокодил! Новосибирец выловил гигантскую щуку у Северного объезда

Новосибирец во время очередной рыбалки вытащил десятикилограммовую щуку. Источник фото: Сергей Мензелинцев
Новосибирец во время очередной рыбалки вытащил десятикилограммовую щуку. Улов удалось совершить в районе Северного объезда города.
-Было всего шесть поклевок за рыбалку. Ловили на силиконовые приманки большого размера - 23 см - «Килька» и «Крокодил». Собственно двух крокодилов на «Крокодила» и поймали, - рассказывает Сергей.
За четыре часа вечерней рыбалки удалось поймать три щуки весом девять и десять килограммов.
Сергей говорит, что ловлей рыбы с приятелями занимается на регулярной основе. И цифры на весах у него уже не вызывают такого удивления, как раньше. Большой улов случается достаточно часто.
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