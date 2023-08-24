Как в разгаре лета: на последней неделе августа в Новосибирске придет жара под +30

В конце погода внезапно порадует новосибирцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Остаются считанные дни до осени, а в Новосибирск под конец августа решила вернуться сильная жара. Ночью будет до +15...+17 градусов, днём — все +28...+30. Правда, насладимся мы внезапным теплом недолго.

— Будет переменная облачность, без осадков. Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара поднимется до всех +32. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью по востоку будет преимущественно без осадков.