«Туда уже упали две собаки»: в Новосибирске земля провалилась под дом из-за прорыва трубы

Одну из собак пришлось доставать спасателям. Фото: Виктор ВОРОБЬЕВ

В Новосибирске возле жилого дома №243/1 на улице Бориса Богаткова провалилась часть отмостки из-за прорыва трубы. Местные жители рассказали, что асфальт начал проминаться несколько дней назад.

— Рабочие раскопали яму глубиной 3 метра, поставили только хомуты и уехали, но вода продолжает поступать. За сегодня уже упало две собаки. Маленькую мы своими силами вытащили. А большую доставали с помощью спасателей МАСС. До этого всем домом останавливали дедушку с инсультом, чтобы он не спускался в яму. УК «Дзержинец» не хочет что-либо делать и заменять эту трубу, закапывать и сушить подвал отказываются., — сообщил местный житель Виктор Воробьев в соцсетях.

Яма образовалась из-за прорыва трубы. Фото: Виктор ВОРОБЬЕВ

Управляющая компания дала свой ответ:

— Вчера, 22 августа, по звонку от УК «Дзержинец» в 11.00 приехали представители «Горводоканала» для составления акта о том, что подвал затоплен. На данный момент воды в подвале нет, подвал просто сырой, но есть намытие грунта. Стоит на естественной просушке. Жители настаивают, чтобы «Горводоканал» заменил трубу. Управляющая компания вместе с жителями ждет дальнейших шагов от своих коллег, — ответил технический директор УК «Дзержинец» Николай Дударев.

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