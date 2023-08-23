В Новосибирске 20-летняя девушка угрожала покончить с собой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленинском районе Новосибирска 20-летняя девушка угрожала покончить с собой. На место вызвали спасателей.
– Вызов поступил около полуночи 22 августа. Была угроза суицида. Спасатели деблокировали дверь в квартиру на улице Большой, – говорится в сводке МАСС.
Девушку обнаружили спящей. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Сибирячку, устроившую переполох, передали бригаде медиков.
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