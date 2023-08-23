Будущее в 3D: НГПУ стал организатором технологической олимпиады на юбилейном форуме «Технопром»

Директор Института физико-математического, информационного и технологического образования НГПУ Роман Владимирович Каменев. Фото: Пресс-центр НГПУ

В Год педагога и наставника в рамках Международного форума технологического развития «Технопром» педагогический технопарк «Кванториум» имени Ю. Б. Румера и технопарк универсальных педагогических компетенций Новосибирского педуниверситета проводят финал VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в формате «Наставничество».

Около 12 тысяч человек из 78 регионов и 39 зарубежных стран подали заявки на очное участие в юбилейном, X Международном форуме технологического развития «Технопром», еще 27 тысяч человек воспользовались электронными сервисами форума - такова предварительная статистика масштабного федерального события в Новосибирске. Говоря об участии НГПУ, ректор вуза Алексей Дмитриевич Герасев подчеркнул:

- На протяжении ряда лет наши студенты и преподаватели готовят команды школьников для участия во Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям. Эта работа - важный инструмент профориентации, у участников возрастает интерес к физике, цифровым технологиям, информатике. Это первый шаг к появлению у юных исследователей проектов, рождению стартапов, которые затем наверняка станут высокотехнологическими и, безусловно, внесут вклад в процесс импортозамещения в экономике региона, к достижениям на пути технологического суверенитета страны.

Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям на Кубок губернатора Новосибирской области. Фото: Пресс-центр НГПУ

Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям впервые прошла в 2017 году. С того времени состязание стало источником вдохновения для студентов и школьников. В этом году оно приобрело еще больший масштаб и разнообразие. Организаторы решили привлечь команды, которые весь год активно сотрудничали с кванториумом НГПУ. Эти студенты и школьники участвовали в мероприятиях, занимались 3D-моделированием, программированием роботов, отрабатывая свои навыки в практической деятельности.

- Институт физико-математического, информационного и технологического образования НГПУ регулярно принимает активное участие в форуме «Технопром» и является одним из его организаторов. В последние годы инновационные площадки НГПУ - технопарк и кванториум - также эффективно принимают участие в событиях «Технопрома». Они готовят платформы, создают конкурсные задания и обучают студентов, чтобы последние могли выступить наставниками на высшем уровне, - рассказывает директор ИФМИТО НГПУ Роман Владимирович Каменев.

Финальное соревнование делится на два этапа. Основная цель соревнования - вовлечение школьников и студентов в инженерное и техническое творчество с помощью обучения 3D-технологиям и предоставления возможностей проявить себя в профессиональной среде. Задача олимпиады - не только поощрять лидеров в технологических дисциплинах, но и развивать командный дух и технические навыки.

Усилия участников будут вознаграждены 24 августа, когда победителям будет вручен Кубок губернатора Новосибирской области. VI Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям в формате «Наставничество» на Кубок губернатора Новосибирской области - это шаг в развитии инженерной отрасли России, способствующий формированию кадрового потенциала и обеспечению технологического суверенитета страны.