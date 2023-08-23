Пугающий кровоточащий гриб нашел в лесу житель Новосибирской области

Вид у гриба эффектный и пугающий. Фото: предоставлено Алексеем.

Странный и пугающий гриб нашел в лесу житель Новосибирской области. По словам мужчины, он обнаружил необычную находку вблизи Сузуна.

– Что за чудо такое? Ни одно приложение не определяет. Раньше не видел, – написал грибник Алексей в группе «Грибы и грибные места в НСО».

В комментариях откликнулись те, кто знаком с кровоточащим грибом. По словам сибиряков, мужчина наткнулся на Гиднеллум Пека. Иначе такой гриб называют «зубом дьявола».

Сибиряки отметили, гриб не ядовитый, но и несъедобный. Вкус у него чрезвычайно горький. Поэтому есть его нельзя.

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