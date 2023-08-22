В Новосибирске движение по дороге на Фрунзе ограничат до середины сентября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске до 12 сентября ограничат движение по автодороге на улице Фрунзе в районе дома № 56 по улице Ломоносова. Проезжую часть сузили на 10,5 метров.
- Ограничения связаны с работами МУП «Энергия» на теплотрассе, - пояснили в мэрии.
Также временно сузят на три метра дорогу на улице Курчатова в районе дома № 7. До 24 августа здесь будут проводить работы сотрудники «Горводоканала».
Водителей просят быть внимательными и планировать поездки заранее.
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