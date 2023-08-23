Дождь и +26 градусов прогнозируют в Новосибирске 23 августа

В среду потеплеет до +26. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск в среду, 23 августа, придёт тепло. Днём синоптики обещают +24...+26 градусов. Но несмотря на жару, по-прежнему возможен дождь.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара может подняться до +24...+29 градусов, а ночью потеплеть до +11...+16. Будет преимущественно без осадков, по западу региона местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.