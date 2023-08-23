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НовостиОбщество23 августа 2023 0:00

Дождь и +26 градусов прогнозируют в Новосибирске 23 августа

В Новосибирске 23 августа потеплеет до +26 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В среду потеплеет до +26.

В среду потеплеет до +26.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск в среду, 23 августа, придёт тепло. Днём синоптики обещают +24...+26 градусов. Но несмотря на жару, по-прежнему возможен дождь.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара может подняться до +24...+29 градусов, а ночью потеплеть до +11...+16. Будет преимущественно без осадков, по западу региона местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.