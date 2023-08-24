«Челюсть раздроблена, была слепая»: новосибирские ветеринары спасли кошку, чудом выжившую после ДТП

Предположительно кошка раздробила челюсть в ДТП. Фото: Предоставлены волонтерами группы «МирМур» в Чите.

В Новосибирске ветеринары заново собрали раздробленную челюсть кошке Багире. Ога пострадала или в аварии, или после падения с высоты в Чите. Оттуда ее доставили в Новосибирск.

- Кошку Багиру нашли на улице с раздробленной челюстью и черепно-мозговой травмой в сентябре 2022 года, она погибала от голода и была слепа. Сначала думали, что живодеры пнули животное, но по характеру травмы удар был сильнейший – как от падения с 9 этажа или в ДТП. В Чите стали лечить, постепенно вернулось зрение, затем собрали по кусочкам челюсть, – сообщила КП-Новосибирск волонтер «МирМур Чита» Анастасия.

Оказалось, все гораздо хуже – у кошки были переломаны суставы челюсти и пасть оставалась в одном положении. Волонтеры отправили кошку в новосибирскую ветклинику «БЭСТ», там заново собрали пострадавшую челюсть с суставами.

- Новости двоякие: с одной стороны у кошки всё хорошо, температура и давление в норме, все наложенные швы, как говорят врачи, «состоятельные». Багира чувствует себя хорошо, активна и требует внимания. С другой стороны есть кусочки еды она по-прежнему не может - даже влажный корм, кормят её паштетами. И рот так и не закрывается. Возможно она ещё не привыкла, осталось снять швы и посмотреть, – написали волонтеры.

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