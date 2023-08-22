В Новосибирске два предприятия накажут за загрязнение воздуха. Источник фото:Евгений Шестернин

В Новосибирске два предприятия, расположенные на улице Петухова, ответят за загрязнение воздуха. В настоящее время на них составлено 14 постановлений об административных правонарушениях.

- Наши специалисты проверили площадку, установили предположительные источники и передали информацию в прокуратуру, написал в соцсетях министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Специалисты выявили 30 нарушений. Большая их часть связана с газоочистным оборудованием, порядком описания выбросов и искажением информации об источниках загрязнения.

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