Новосибирцы назвали причины постотпускной депрессии

63% опрошенных новосибирцев чувствуют подавленность перед возвращением из отпуска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отпуск подходит к концу, и вместе с этим приходит постотпускная депрессия. О том, что чувствуют новосибирцы перед возвращением на работу узнали исследователи центра Зарплаты.ру.

Из 2095 опрошенных человек в возрасте от 25 до 55 лет 63% чувствуют подавленность перед возвращением из отпуска. Из них у 55% наблюдается легкая тревога, у 23% — чувство меланхолии и угнетенности, а у 22% присутствует сильная тревога и неприязнь своих обязанностей на работе.

В отпускной период 68% респондентов сбили режим сна более, чем на два часа, 7% — более, чем на четыре часа. Остальные сумели сохранить свой график таким же, как и в рабочее время.

Большинство опрошенных провели время с семьей (63%). 59% посвятили время отпуска единению с природой. Отдыхали на даче 35%. Путешествовали по стране 33%, а за границей всего 7%. Часть респондентов не стали тратить деньги на развлечения, а вложили их в ремонт (28%) или просто сберегли, а отпуск провели на диване (30%).

Возвращение к рабочим обязанностям, прежде всего, расстраивает из-за ранних подъемов. Так считает большая часть новосибирцев (59%). Среди других причин большие объемы задач (42%), отсутствие времени на семью (37%), нежелание встречаться с коллегами и начальником (26%).

64% опрошенных из-за развивающейся постотпускной депрессии задумываются о смене работы. При этом у 70% депрессия возникает после каждого отпуска, у 30% — только после летнего.

Бороться с депрессией новосибирцы планируют постепенным погружением в работу (65%), возвращением в привычный график сна (44%), прогулками на свежем воздухе (44%), своевременным уходом с работы (40%), составлением плана дел (37%), наведением порядка на рабочем месте (32%), разбором почты (27%), встречами с друзьями (9%), занятиями спортом (7%).

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