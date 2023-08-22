Требовали купить оборудование: под Новосибирском преступники ограбили 94-летнего пенсионера

В состав преступной группы вошли трое молодых людей и девушка 19-22 лет. Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Кольцово Новосибирской области банда приезжих злоумышленников ограбила 94-летнего пенсионера. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступлений.

С сообщением о проникновении в квартиру обратился сосед пенсионера. Туда сразу отправили полицию и Росгвардию. На месте преступления удалось задержать троих подозреваемых в краже денег у пожилого сибиряка.

По словам потерпевшего, подозреваемые представились работниками организации по проверке отопительного оборудования. Они силой открыли входную дверь и требовали купить у них электрооборудование за 15 тысяч рублей. Мужчина отказался от покупки, ссылаясь на нехватку денег. Тогда они начали обыскивать квартиру, нашли 5 тысяч и банковскую карту, с которой один из подельников ушел в магазин. Его также удалось задержать.

В состав преступной группы вошли трое молодых людей и девушка 19-22 лет, приехавшие в Новосибирск из соседних регионов.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемые в СИЗО. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела.

Всех, кто пострадал от действий данных лиц, полицейские просят сообщить по телефону 8-383-232-80-70.

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