Новосибирский агроном рассказала, откуда берутся круглые огурцы без семечек

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, откуда могут взяться круглые огурцы без семечек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, откуда могут взяться круглые огурцы без семечек. По словам специалиста, появление таких плодов — результат ошибки селекционеров.

— Такое случается из-за ошибки селекционеров. Такие огурцы — это гибрид, который расщепился на «маму» и «папу». То есть, круглые огурцы — это «мужское» растение, которое стало плодоносить, хотя обычно так не должно быть. Но, поскольку нет семечек — это бесплодный гибрид, — рассказала Людмила Шубина.

Агроном также отметила, что такие огурцы не годятся для засолки, но их вполне можно употреблять в пищу свежими.

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