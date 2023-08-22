15-летняя школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по московским коллекторам

Школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по московским коллекторам. Фото: соцсети.

В списке туристов, погибших во время экскурсии по коллекторам Москвы, оказалась девочка из Новосибирска. Тело 15-летней сибирячки нашли накануне.

– Ника* действительно, к сожалению, погибла. Она была в числе туристов, отправившихся на экскурсию по коллекторам Москвы, – сообщили КП-Новосибирск друзья погибшей девочки.

По их словам, школьница переехала в столицу из Новосибирска вместе с мамой. Она поддерживала отношения с друзьями. Так, в июле прилетала в родной город в гости. Планами о походе по коллекторам девочка не делилась.

Известно, что поход был организован незаконно. Гид собрал группу туристов и повел из по подземелью, не взирая на плохую погоду. Синоптики предупреждали москвичей о мощном ливне. Когда группа спустилась в коллекторы, на столицу обрушился сильнейший циклон. Город затопило. Как пишет kp.ru, уровень в подземной реке Неглинка, где находились туристы, критически поднялся. Люди утонули. Их тела вынесло течением в Москву реку.

По данным СК РФ по городе Москве, следователи уже установили лиц, причастных к трагедии. Это те, кто организовывал смертельную экскурсию:

– В настоящее время следователи установили трёх лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства, – сообщает Следком.

В ведомстве уточнили, что 20 августа 2023 года гид -диггер вместе с группой из 7 человек собрал экскурсию по подземной реке Неглинке. Услуга требованиям безопасности не отвечала.

– В результате чего погибли 4 человека, – передаёт Следственный комитет.

*Имя девочки изменено.

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