В Новосибирской области закрыли две незаконные заправки

Две заправки - на колесах и в контейнере - нашли во время рейда. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске и рядом с городом, в Новосибирском районе, закрыли две незаконные автозаправки. Об этом сообщили в прокуратуре области.

— Одна из заправок была обнаружена во время рейда вместе с полицией и администрацией Октябрьского района на улице Татьяны Снежиной, 48. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах, машину изъяли, материалы направили на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района, — сообщили в ведомстве.

Незаконные АЗС ликвидировали. Фото: Прокуратура НСО

Еще одну незаконную контейнерную АЗС нашли вблизи Малыгинского рынка. Топливо продавали без разрешительных документов. Заправку демонтировали.

Напомним, ранее прокуратура в Бердске нашла более 40 нарушений в пассажирских перевозках.

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