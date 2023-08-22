Глава Кыштовского района Новосибирской области ушел в отставку. Фото: администрация Кыштовского района НСО.

Глава Кыштовского района Николай Кузнецов ушел в отставку. Он проработал на этой должности 28 лет. Поэтому считался старейшей главой района НСО. Заявление по собственному желанию Николай Кузнецов написал 21 августа.

По словам Николая Кузнецова, за время его работы было сделано очень много. Он поблагодарил всех, кто оказывал содействие в благоустройстве и становлении района. Николай Кузнецов отметил, какие проблемы решены и какие предстоит решить.

– У нас было три проблемы — это дороги, вода и дрова. По воде вопрос решен, идет строительство очистных сооружений. Кыштовский район будет пить чистую воду. Вопрос с дровами тоже решается, чтобы заготовка дров не отягощала наше население. Что касается дорог — это самый больной вопрос, – цитирует Atas.info Николая Кузнецова.

Он добавил, что вопрос дорогами будет решать новый глава. По информации Николая Кузнецова, 30 августа в район приедет губернатор. С ним обсудят строительство дорог в районе.

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