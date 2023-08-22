На форуме «Технопром-2023» представят разработки новосибирских ученых. Фото: Правительство НСО

На форуме «Технопром-2023» представят разработки новосибирских ученых. Они также задействованы в научно-популярном туристическом маршруте региона.

— На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г. И. Будкера СО РАН — увидят ядерный коллайдер, а также узнают об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии, — рассказали в областном правительстве.

Стартует форум во вторник, 22 августа и продлится по 25 августа. За 4 дня в рамках форума планируется провести 230 мероприятий, в которых поучаствуют 17 тысяч человек. На форум приедут гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, большая делегация из Республики Беларусь.

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