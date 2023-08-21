В Новосибирске сносят исторические цеха Оловокомбината

Завод начал успешно работать уже в военные годы. Источник фото: Константин Голодяев

В Новосибирске приступили к сносу довоенных корпусов оловозавода. Предприятие начали строить еще в довоенные годы, а в военное время оно выполнило план на 101,4 %.

— Пуск комбината был намечен на 1943 год. Но в июле 1941 года сюда эвакуировали Подольский оловозавод с семьями специалистов. Зимой в еще недостроенных зданиях цехов начали монтаж эвакуированного оборудования. 22 февраля 1942 года в 12 часов ночи была разлита первая удачная плавка — 150 кг черного олова, — рассказал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев.

22 февраля 1942 года в 12 часов ночи была разлита первая удачная плавка. Источник фото: Константин Голодяев

После войны оловокомбинат единственный в Сибири дал стране крайне необходимые для предприятий авиационной и танковой промышленности оловянно-свинцовые сплавы, малооловянистый баббит. В 1970-е предприятие славилось тем, что выпускало олово чистотой 99,9%. Продукции был присвоен государственный Знак качества. В 2000-е новый Бугринский мост через Обь сначала предлагали назвать «Оловозаводским».

— Это было прекрасное предприятие, единственное за Уралом. Для научной поддержки рядом был построен исследовательский институт ЦНИИолово с большой практической базой, в состав включен завод редких металлов, выстроен жилой городок. У предприятия была широко развита социальная сфера, его украшали большая цветная мозаика, монумент ветеранам войны, — рассказал Константин Голодяев.

Несмотря на то, что завод успешно пережил 1990-е, его закрыли в 2008 году. Причинами стали большое количество судебных исков и обанкрочивание.

А вот, что будет на месте снесенного комбината, пока неизвестно. В администрации Новосибирска о планах собственника по застройке также не знают.

— Промышленная площадка находится в частной собственности. Назначение этого участка — промышленность, но никак не жилое строительство. О планах собственника мы не проинформированы. Будем уточнять, — прокомментировал ситуацию мэр Анатолий Локоть.

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