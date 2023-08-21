В Новосибирске мужчина выжил, упав с высоты 3-го этажа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировском районе Новосибирска из окна 3-го этажа выпал мужчина. Он выжил. Помощь пострадавшему оказали сотрудники службы МАСС.
– Мужчина выпал на пристройку. Его спустили с пристройки и передали бригаде медиков, – уточнили в службе спасения МАСС.
Известно, что в результате падения мужчина 1979 года рождения повредил ногу.
При каких обстоятельствах произошло ЧП неизвестно. В МАСС уточнили КП-Новосибирск, что криминального характера в происшествии нет.
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