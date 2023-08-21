Мёртвого 44-летнего новосибирца нашли в запертой квартире на Выборной улице.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители дома на улице Выборной вызвали спасателей. Они сообщили, что их 44-летний сосед не выходит на связь: не открывает дверь, не отвечает не звонки.
– Сотрудники службы МАСС вскрыли дверь в помещение. В квартире обнаружили мужчину 1979 года рождения без признаков жизни, – уточнили в сводке МАСС.
Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер