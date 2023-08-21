Мёртвого 44-летнего новосибирца нашли в запертой квартире на Выборной улице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители дома на улице Выборной вызвали спасателей. Они сообщили, что их 44-летний сосед не выходит на связь: не открывает дверь, не отвечает не звонки.

– Сотрудники службы МАСС вскрыли дверь в помещение. В квартире обнаружили мужчину 1979 года рождения без признаков жизни, – уточнили в сводке МАСС.

Причину смерти новосибирца установит вскрытие. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber