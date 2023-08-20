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НовостиПроисшествия20 августа 2023 18:36

В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице парень и грудной ребенок

В Новосибирске грудной ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками
Галина СИМОНОВА
В Первомайском районе Новосибирске столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новоисбирску

В Первомайском районе Новосибирске столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новоисбирску

В Первомайском районе Новосибирске столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером в воскресенье, 20 августа.

— В 20:30 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны улицы Тельмана в сторону улицы Физкультурная и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда ЦР-В», за рулем которого был 59-летний водитель, — сообщили в городской Госавтоинспекции. — «Хонда» ехала со стороны улицы Героев революции в сторону улицы Марата.

В ДТП пострадали пассажиры «Рено»: 24-летний парень и грудной ребенок. Молодого человека и малышку доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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