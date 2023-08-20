«Лупил ремнем, унижал и оскорблял»: в Новосибирске мужчина жестко избил ребенка на детской площадке

Мужчина бил мальчика ремнем на глазах других детей. Фото: Группа «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» «ВКонтакте».

Новосибирцы требуют наказать мужчину, который избил ребенка ремнем на детской площадке. Видео избиения появилось 20 августа в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» ВКонтакте.

В чатах Планового посёлка расходится такое видео «воспитания» ребёнка на общественной детской площадке. Говорят, мол, причина родительской злости в том, что мальчик без разрешения покинул дом и поехал на велосипеде играть с друзьями.

- Взрослый был поддатый, унижал и оскорблял ребёнка при всех и кричал «сдам обратно в детдом, откуда тебя и взяли», - сообщают подписчики паблика.

Соседи семьи направили видео в центр социальной поддержки населения и полицию.

- По информации, опубликованной в СМИ сотрудниками полиции начата проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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