В Новосибирске названы лучшие женские консультации на основе рейтинга 2ГИС

В Новосибирске появился рейтинг лучших женских консультаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске появился рейтинг лучших женских консультаций. Его удалось составить на основе отзывов 2ГИС.

Так, на первом месте по количеству положительных оценок — женская консультация Городской клинической поликлиники № 14 в Академгородке. Несмотря на то, что в целом рейтинг не очень высокий — 3,6 звезды, пациентки в отзывах часто благодарят персонал за компетентность, тактичность и современные методы лечения. Хвалят также и само медучреждение за ремонт и оснащение.

На втором месте оказалась Женская консультация по улице Революции, 6 в Железнодорожном районе с оценкой 3,3. Там пациентки писали об удобных кабинетах, профессионализме врачей и отсутствии очередей.

Такую же оценку получили Новосибирский городской клинический перинатальный центр и женская консультация в консультативно-диагностической поликлинике № 2. В перинатальном центре пациентки хвалили гинекологов за умелое ведение беременности и узистов за помощь в определении пола ребенка. А в консультации № 2 хвалят бесплатную выдачу витаминов, направлений на обследования и отсутствие очередей.

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