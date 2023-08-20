В Новосибирске прокуратура вернула выселенному пенсионеру комнату в общежитии

В прокуратуре добились отмены решения суда.

В Новосибирске прокуратура не дала выселить пенсионера из общежития — это было его единственное жилье. Решение по иску администрации Ленинского района вступило в силу в середине августа 2023 года.

По данным прокуратуры, в 1994 году бывший рабочий «Новосибирского Лесокомбината» получил комнату в общежитии организации на улице Чулымская. Затем общежитие было передано в муниципальную собственность, и только в декабре 2003 года бывший рабочий получил регистрацию.

Пенсионер подал иск о признании права там проживать и потребовал заключить договор социального найма. Суд отказал в этом решении и в апреле 2023 года удовлетворил иск администрации Ленинского района о выселении.

- После заключения прокурора администрация отказалась от иска о выселении. Долга у пенсионера не было, у него не были оформлены документы на проживание в общежитии. Мы обжаловали решение о выселении и представили суду все доказательства, включая квитанции и трудовую книжку. Согласно Жилищному кодексу РФ переданные городу общежития становятся жильем по договору социального найма, при этом отсутствие договора соцнайма не является основанием для выселения, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

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