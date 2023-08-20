Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском краснокнижный гриб, похожий на звезду

Сибирячка не стала трогать редкий гриб. Фото: Предоставлено героем публикации

Сибирячка Ольга Воронина нашла редкий гриб из Красной книги России под Новосибирском. Женщина обнаружила гриб 18 августа возле села Ленинское Морского сельсовета возле ОбьГЭС.

- Это гриб-звёздовик, информацию про него я нашла в интернете. Он не съедобен, его размер в раскрытом виде около 10 сантиметров. Такой гриб я встречаю впервые. Он занесен в Красную книгу России , рвать мы его не стали, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Воронина.

Изначально гриб-звездовик выглядит как шар, но становится очень эффектным после того, как раскрывается.

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