В воскресенье в Новосибирске разбушуется гроза

Воскресенье будут дождливым. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 20 августа 2023, увы, не порадует: снова будет дождливо и слякотно. Так что в воскресенье погулять много, увы, не получится.

- Днем в Новосибирске ожидается плюс 19 - 21 градус, по области - плю 20 - 22 градуса. Ночью будет плюс 11 - плюс 16 градусов. Во второй половине дня начнется гроза, возможен сильный ветер с порывами до 13 м/с, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцента.

21 августа сохранятся примерно такие же температуры: днем будет плюс 20 - 22 градуса, гроза будет совсем небольшой.

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