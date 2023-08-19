В Новосибирске центр дополнительной подготовки «Звезда» планируют расширить

Мощности учебного центра «Звезда» позволяют удовлетворить назревшую потребность в начальной военной и профессиональной военной подготовки. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Траников побывал в центре дополнительной подготовки «Звезда». Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, еще октябре 2022 года на базе НВВКУ создали Новосибирскую региональную общественную организацию по развитию тактических дисциплин «Звезда». Спустя два месяца уже открыли учебные классы и испытательную лабораторию. А сейчас это - здание с учебными помещениями с современным оборудованием, с симуляторами полётов БПЛА, лазерным тиром, а также отдельным общежитием и полевым лагерем на 150 человек.

При поддержке Новосибирской области и в сотрудничестве с НВВКУ была создана материально-техническая база, которая позволяет выполнять полный комплекс тактических упражнений.

- За помощь и поддержку спасибо, помощь бесценная, фактически полигон теперь становится испытательной лабораторией. Минпромторг находится в постоянном поиске новых производителей, взаимодействует с самодеятельными конструкторами, и конечно прицелы, защиту, беспилотники – всё, что есть возможность испытать и получить оценку действующих военных – это для нас бесценно. Также мне важно получить обратную связь от первой группы участников программы «Звезда». На старте я потребовал, чтобы программа была максимально насыщенная, чтобы ни минуты продыха не было, чтобы у участников не возникло ощущения отпуска, каникул для развлечения.

Андрей Травников пожелал удачи занимающимся в завершении подготовки и попросил рассказать их о работе центра своим родным и близким, друзьям, поделиться этой информацией в соцсетях.

- У кого в крови армейский зуд остался, кто хочет проверить, готов он защищать Родину или нет – чтобы все могли воспользоваться программой «Звезда». Она будет продолжаться, мы предусмотрели возможность для занятий одновременно четырёх групп. Будут желающие – увеличим набор. Так что просьба – дать обратную связь. Конечно, мы осознаём, что за 14 дней полноценную подготовку пройти невозможно, но эта программа даёт шанс себя попробовать, а там уже каждый сам решит, использовать эти навыки в гражданской жизни или продолжить подготовку уже в составе кадровых подразделений. Поблажек не будет, программа будет только усложняться и насыщаться, подход строгий: кто не выдержал и сбежал домой на день-два – из участия в программе исключаем. В «Звезде» не пионерские игры – всё серьёзно, – подчеркнул губернатор.

Сейчас мощности учебного центра «Звезда» позволяют удовлетворить назревшую потребность в начальной военной и профессиональной военной подготовке разных групп населения.

Дальнейшие направления работы НРОО РАТД «Звезда»: увеличение количества дисциплин, создание собственного производства БПЛА, развитие испытательной лаборатории БПЛА, открытие аналитического центра обработки медиа-информации, ИТ-центра по работе с искусственным интеллектом.