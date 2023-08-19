«Перегрызла кабель и позвала на помощь»: в Новосибирске спасатели вытащили собаку из колодца

Спасатели вытащили собаку. Фото: МАСС.

19 августа спасатели МАСС вытащили собаку, которая упала в колодец на Бердском шоссе.

- Собаку, возможно, никто бы и не обнаружил - в этом месте люди почти не ходят. Но она перегрызла кабель одного из провайдеров, произошел сбой. Сотрудники провайдера в поиске разрыва кабеля и нашли ее: получается, собака случайно сама позвала на помощь, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Сотрудники компании-провайдера и вызвали спасателей, которые вытащили собаку.

- В колодце она явно просидела недолго, потому что не стала есть грячку с мясом - значит, не проголодалась, - говорят спасатели.

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