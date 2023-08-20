Отдала 300 тысяч за операцию: в Новосибирске женщина судится с трамвайным депо из-за разбитого токоприёмником лица

Деталь токоприемника ударила женщину в лицо. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске у трамвая оторвалась часть токоприемника и разбила 47-летней женщине лицо — она подала иск к Горэлектротранспорту. ЧП случилось вечером 27 апреля 2022 года на перекрестке Богдана Хмельницкого и Учительской.

- Сибирячка стояла на светофоре, напротив поворачивал трамвай №14. В момент поворота у трамвая оторвался токоприемник и крестообразный соединитель ударил женщину в лицо, она упала и у нее пошла кровь. Прохожие бросились на помощь и вызвали скорую, в больнице поставили диагноз: перелом лобной пазухи, перелом носа со смещением и рассечение переносицы на 3 см. Врачи наложили швы на лицо, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.

В ГИБДД возбудили административное производство, потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина потратила более 300 тысяч на пластическую операцию, чтобы восстановить нос и удалить шрамы на лице.

- Ответчик не возместил ущерб добровольно и истец обратилась в коллегию адвокатов Новосибирской области. Истец потребовала возместить более 317 тысяч рублей материального вреда и 500 тысяч морального вреда. Дело назначено к слушанию в суде, - сообщила КП- Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

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