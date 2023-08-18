В Новосибирской области асфальтоукладчик переехал рабочего: об этом рассказали очевидцы

По словам новосибирцев, в Тогучинском районе асфальтоукладчик переехал рабочего.
Фото: Влад Комяков
Новосибирцы рассказали в соцсетях о трагедии в Тогучинском районе. По словам людей, там асфальтоукладчик переехал рабочего.
— Пострадавший скончался на месте, — цитирует очевидцев телеграм-канал «АСТ-54 Black».
О трагедии рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: «АСТ-54 Black»
По словам людей, ЧП случилось в ночь с 17 на 18 августа на 95 километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Официально в ГИБДД или Следственном комитете произошедшее не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер