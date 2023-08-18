В Новосибирской области асфальтоукладчик переехал рабочего: об этом рассказали очевидцы

По словам новосибирцев, в Тогучинском районе асфальтоукладчик переехал рабочего. Фото: Влад Комяков

Новосибирцы рассказали в соцсетях о трагедии в Тогучинском районе. По словам людей, там асфальтоукладчик переехал рабочего.

— Пострадавший скончался на месте, — цитирует очевидцев телеграм-канал «АСТ-54 Black».

О трагедии рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: «АСТ-54 Black»

По словам людей, ЧП случилось в ночь с 17 на 18 августа на 95 километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Официально в ГИБДД или Следственном комитете произошедшее не прокомментировали.

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