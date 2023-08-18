В новосибирском центре культуры ЦК19 открылась выставка Константина Скотникова

В новосибирском центре культуры ЦК19 открылась выставка «Портретикон» Константина Скотникова. Фото: Валерия Панова

В новосибирском центре культуры ЦК19 открылась выставка «Портретикон» Константина Скотникова, пишут Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. Портреты, представленные на ней были написаны в собственной мастерской за чашкой чая.

— Проект родился из этой потребности художника говорить в условиях своего одиночества, — рассказывает Константин Скотников. — Это как продолжение моего внутреннего диалога. Ведь когда я веду внутренний диалог вроде как с самим собой, на самом-то деле я все равно беседую с людьми. С конкретными, а иногда абстрактными, гипотетическими. Поэтому у художника никогда не прекращается диалог с человечеством. Многие говорят, что мои сеансы — это не просто общение модели и художника, это психотерапевтические сеансы, когда души могут немного обнажиться. Мне важно разговорить человека, нащупать его внутреннюю линию, постараться ухватить ее.

В экспозиции около 120 портретов, а также подборка авторских стихотворений. В слове «Портретикон», по мнению автора, совмещаются понятия «портрет» и «закон»: закон портрета, или портретный закон.

На открытии выставки художник рассказал, что увлечение портретами пришло к нему в 1970-х годах. Однако в 1995 году Константин Скотников ушел на тропу акционизма. В 2016 году художник все же вернулся любимому занятию и начал портретировать с удвоенным пристрастием.

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