В новую новосибирскую инфекционную больницу начали завозить оборудование

В корпуса больницы начали завозить медоборудование. Фото: Правительство НСО

В новую инфекционную больницу поселка Садового Новосибирской области начали поставлять медицинское оборудование, сообщается на сайте правительства региона.

— В корпуса больницы начали завозить медоборудование. В данный момент на объекте работают более тысячи человек, по отдельным видам работ введены ночные смены. Также до 71 единицы выросло количество строительной техники и механизмов, — говорится в сообщении.

Сейчас на площадке ведутся работы по инженерно-коммунальному обеспечению объекта, благоустройству территории. Уже почти готово приемное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, боксы, центральное стерилизационное отделение.

«Инфекционка» рассчитана на 504 стационарных пациента. Общая площадь территории составляет 24 гектара, из которых 35 тысяч квадратных метров отведены на само учреждение. Новая больница включит в себя шесть отделений: функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, лабораторию, оперблок в комплексе с родовым отделением. На территории также появится вертолетная площадка для санитарной авиации.

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