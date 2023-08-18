«Берег ей просто усеян»: под Новосибирском из Обского моря массово выбрасывается рыба

В Новосибирской области из Обского моря массово начала выбрасываться на берег рыба. Фото: Кадр из видео/предоставлено местными жителями

В Новосибирской области из Обского моря массово начала выбрасываться на берег рыба. На такое страшное явление пожаловались жители котеджного поселка Пичугово море.

— Мы живем здесь с 2017 года, и за все время такое видим в первый раз. Не думаем, что это как-то связано с нашей местностью, кажется, будто эту рыбу к нам откуда-то прибило. Вчера мы видели на берегу три рыбы, особого значения не предали, а сейчас берег просто усеян мертвой рыбой! Некоторая еще живая плещется у берега, но ей недолго осталось. Издалека даже кажется, что это волны. Есть большие рыбы и маленькие, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное минприроды, чтобы разобраться в произошедшем.

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