В центре Новосибирска зазвучала сирена: рассказываем, что происходит

В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа. Ее слышали жители Железнодорожного района. В МЧС рассказали, что это было.
— Проводилась проверка системы оповещения на Сухарной в рамках учений, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.
За состоянием городских систем оповещения специалисты следят ежедневно, а несколько раз в год проводятся плановые проверки их работы.
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