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НовостиПроисшествия18 августа 2023 13:51

В центре Новосибирска зазвучала сирена: рассказываем, что происходит

В центре Новосибирска зазвучала сирена вечером 18 августа
Галина СИМОНОВА
В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа.

В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа. Ее слышали жители Железнодорожного района. В МЧС рассказали, что это было.

— Проводилась проверка системы оповещения на Сухарной в рамках учений, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

За состоянием городских систем оповещения специалисты следят ежедневно, а несколько раз в год проводятся плановые проверки их работы.

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