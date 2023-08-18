В центре Новосибирска зазвучала сирена: рассказываем, что происходит

В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В центре Новосибирске зазвучала сирена вечером в пятницу, 18 августа. Ее слышали жители Железнодорожного района. В МЧС рассказали, что это было.

— Проводилась проверка системы оповещения на Сухарной в рамках учений, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

За состоянием городских систем оповещения специалисты следят ежедневно, а несколько раз в год проводятся плановые проверки их работы.

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