Родители погибшего на СВО новосибирца судятся из-за выплаты

В Новосибирской области родители военнослужащего, погибшего в зоне СВО, делят выплату в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области родители военнослужащего, погибшего в зоне СВО, делят выплату в суде. Подробности истории раскрыли на сайте Барабинского районного суда.

Речь идет о единовременной выплате, которую ввел президент РФ Владимир Путин − «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». Деньги выделяют членам семьи в равных долях.

Исковое заявление подала мать погибшего героя. Она намерена оспорить право его отца на получение данной выплаты. Как объяснила сибирячка, мужчина не жил с сыном с июня 1995 года. По ее словам, он не платил алименты и не общался со своим ребенком.

Судебное заседание состоится 20 сентября.

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