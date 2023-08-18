Родители погибшего на СВО новосибирца судятся из-за выплаты

В Новосибирской области родители военнослужащего, погибшего в зоне СВО, делят выплату в суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области родители военнослужащего, погибшего в зоне СВО, делят выплату в суде. Подробности истории раскрыли на сайте Барабинского районного суда.
Речь идет о единовременной выплате, которую ввел президент РФ Владимир Путин − «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». Деньги выделяют членам семьи в равных долях.
Исковое заявление подала мать погибшего героя. Она намерена оспорить право его отца на получение данной выплаты. Как объяснила сибирячка, мужчина не жил с сыном с июня 1995 года. По ее словам, он не платил алименты и не общался со своим ребенком.
Судебное заседание состоится 20 сентября.
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