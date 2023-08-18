В Новосибирской области завершились поиски пенсионерки в халате и шлепках

Поиски 74-летней пенсионерки в халате и шлепках завершились в Новосибирской области. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски 74-летней пенсионерки в халате и шлепках завершились в Новосибирской области. Женщину нашли живой, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Как рассказывали волонтеры, бабушка пропала в селе Сокур Мошковского района. Она вышла из дома 17 августа и не вернулась.
Ситуацию осложнял тот факт, что пенсионерка не ориентировалась в пространстве. Кроме того, она нуждалась в медицинской помощи.
К счастью, исход поисков оказался благополучным.
− Найдена, жива! Спасибо всем, кто смог принять участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, − говорится на сайте поискового отряда.
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