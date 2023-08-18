В Новосибирской области завершились поиски пенсионерки в халате и шлепках

Поиски 74-летней пенсионерки в халате и шлепках завершились в Новосибирской области. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 74-летней пенсионерки в халате и шлепках завершились в Новосибирской области. Женщину нашли живой, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

Как рассказывали волонтеры, бабушка пропала в селе Сокур Мошковского района. Она вышла из дома 17 августа и не вернулась.

Ситуацию осложнял тот факт, что пенсионерка не ориентировалась в пространстве. Кроме того, она нуждалась в медицинской помощи.

К счастью, исход поисков оказался благополучным.

− Найдена, жива! Спасибо всем, кто смог принять участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, − говорится на сайте поискового отряда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber